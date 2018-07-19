Castorama

Общая информация

Castorama — одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта.

Castorama входит в состав международной компании Kingfisher, специализирующейся на товарах для обустройства дома и ремонта.



В магазинах площадью больше 10 000 кв. метров представлено более 30 000 товаров — декоративно-отделочные и строительные материалы, напольные покрытия и плитка, освещение и оборудование для водоснабжения, обогрева и охлаждения, кухни, инструменты и сантехника, скобяные и столярные изделия, а также товары для дачи и сада.



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