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Castorama

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Castorama

Общая информация

Castorama — одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта.

Castorama входит в состав международной компании Kingfisher, специализирующейся на товарах для обустройства дома и ремонта.

В магазинах площадью больше 10 000 кв. метров представлено более 30 000 товаров — декоративно-отделочные и строительные материалы, напольные покрытия и плитка, освещение и оборудование для водоснабжения, обогрева и охлаждения, кухни, инструменты и сантехника, скобяные и столярные изделия, а также товары для дачи и сада.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: проспект Альберта Камалеева, д. 44
  • Телефон: +7 843 570 66 06
  • Email: www.castorama.ru
  • Сайт: www.castorama.ru

Дата последнего обновления: 19.07.2018

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