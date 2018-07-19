Castorama
Общая информация
Castorama — одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта.
Castorama входит в состав международной компании Kingfisher, специализирующейся на товарах для обустройства дома и ремонта.
В магазинах площадью больше 10 000 кв. метров представлено более 30 000 товаров — декоративно-отделочные и строительные материалы, напольные покрытия и плитка, освещение и оборудование для водоснабжения, обогрева и охлаждения, кухни, инструменты и сантехника, скобяные и столярные изделия, а также товары для дачи и сада.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: проспект Альберта Камалеева, д. 44
- Телефон: +7 843 570 66 06
- Email: www.castorama.ru
- Сайт: www.castorama.ru
Дата последнего обновления: 19.07.2018