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Глазная хирургия Расческов

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Офтальмологическая клиника «Глазная хирургия Расческов» работает с 2009г. и оказывает весь спектр высокотехнологичных офтальмологических услуг.

Главный врач – Расческов Александр Юрьевич, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, к.м.н., член Российского, Европейского и Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

В офтальмологической клинике «Глазная хирургия Расческов» представлен полный комплекс высокотехнологичных офтальмологических услуг:

  • Лазерная коррекция зрения методом Femto Lasik
  • Диагностика глазных заболеваний;
  • Ультразвуковая хирургия катаракты методом факоэмульсификации;
  • Хирургическое лечение глаукомы;
  • Хирургическое лечение заболеваний сетчатки – микроинвазивная витрэктомия;
  • Лазерная хирургия глаукомы, патологии сетчатки;
  • Хирургическое лечение травм глаза и других заболевания переднего и заднего отрезков глаза;
  • Хирургическое лечение заболеваний придаточного аппарата глаз (птеригиум, халязион, папилломы);
  • Лечение дистрофических заболеваниях глаз введением Аллопланта;
  • Терапевтическое лечение других заболеваний органов зрения;
  • Диспансерное наблюдение с хроническими глазными заболеваниями.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420081, Казань, ул. Патриса Лумумбы, 28 А
  • Телефон: (843) 204-03-03 295-03-03
  • Email: raskovclinic@mail.ru
  • Сайт: http://rascheskoff.ru

Дата последнего обновления: 04.07.2018

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