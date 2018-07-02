ЗАО Агросила Групп

Общая информация

ЗАО «Агросила Групп» — федеральный технологический лидер по обслуживанию и модернизации сельскохозяйственной техники, входит в состав одного из крупнейших агропромышленного холдингов Татарстана по производству сельскохозяйственной продукции АО «Агросила»,.

«Агросила Групп» оказывает полный комплекс технических услуг для сельскохозяйственных предприятий. Ежегодно обслуживаются более 3000 единиц спецтехники и производится ремонт 2000 агрегатных деталей. «Агросила Групп» оказывает более 100 видов сервисных услуг для сельскохозяйственной техники. На предприятии проводится техническое обслуживание и ремонт всех марок спецтехники, в том числе зерноуборочных комбайнов «New Holland», «Claas», тракторов «New Holland», «McCormick», «Fendt» и других, свеклоуборочного комбайна «ROPA», самоходных косилок «MacDon», а также прицепных агрегатов. На территории площадью 1 га расположены 18 сервисных цехов, демонстрационная площадка, зона обкатки, а также склад готовой продукции и административный центр предприятия. Кроме того, предприятие имеет 3 филиала в других городах Поволжья.

Генеральный директор: Газетдинов Фанис Тазетдинович



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