ООО Агава
Общая информация
ООО «Агава» — один из ведущих поставщиков сантехнического, строительного и отопительного оборудования, имеет собственную сеть магазинов и складских помещений. На данный момент у компании «Агава» — четыре розничных магазина, из них один в Альметьевске.
Компания «АГАВА» является владелицей сети гипермаркетов «Mегастрой». «Mегастрой» – федеральная сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY – Do-It-Yourself, или «сделай сам».
Сеть «Mегастрой» представлена 11 современными гипермаркетами, 3 из которых находятся в Казани, 2 в Набережных Челнах, 2 в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г. Казань, пр.Победы, 159
- Телефон: (843) 291-06-11
- Email: office@agava-kazan.ru
- Сайт: www.agava-kazan.ru, megastroy.com
Дата последнего обновления: 20.06.2018