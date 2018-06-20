ООО Агава

Общая информация

ООО «Агава» — один из ведущих поставщиков сантехнического, строительного и отопительного оборудования, имеет собственную сеть магазинов и складских помещений. На данный момент у компании «Агава» — четыре розничных магазина, из них один в Альметьевске.

Компания «АГАВА» является владелицей сети гипермаркетов «Mегастрой». «Mегастрой» – федеральная сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY – Do-It-Yourself, или «сделай сам».

Сеть «Mегастрой» представлена 11 современными гипермаркетами, 3 из которых находятся в Казани, 2 в Набережных Челнах, 2 в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске.



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