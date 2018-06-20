ООО Международный Центр Делового Образования ЛИНК

Общая информация

Международный Центр Делового Образования ЛИНК (МЦДО-ЛИНК) возник в 1994 году. За это время мы претерпели немало изменений, и на данный момент являемся одной из опытнейших школ бизнеса не только в Казани, но и во всей Республике Татарстан и Поволжье.

Краткая история

Начинали мы с долгосрочных программ Открытого Университета Великобритании. Затем у нас появились преподаватели, которые вели курс бухгалтерского учета по Международным стандартам. В начале 2000-х МЦДО-ЛИНК запустил программу MBA (в три ступени). В 2004 году стартовала программа Международные стандарты финансовой отчетности (ДипИФР) на русском языке. В 2007 году запустили курсы «Управление проектами», «Стратегический маркетинг» и другие. С 2010 года МЦДО-ЛИНК также начал заниматься корпоративным обучением. А потом мир изменился…

Перестроившись вместе с ним, мы стали предлагать краткосрочные продукты краткосрочные, так как прекрасно понимаем, что много времени на дополнительное образование либо же переквалификацию у людей просто нет. Срок обучения сократился с трех лет до 3-4 месяцев. Также мы проводим семинары (1-2 дня), тренинги и мастер-классы (от 3 до 8 часов), что дает возможности каждому выбрать тот формат обучения, который удобен именно ему. Также изменились требования к самим тьюторам: мало иметь соответствующее образование, сертификацию, нужно, чтобы еще был конкретный опыт применения тех бизнес-инструментов, о которых идет речь, на практике. И мы нашли таких людей. Это наши тьюторы и преподаватели.

Философия и миссия

Главная особенность учебы в МЦДО-ЛИНК заключается в практикоориентированности, то есть, человек не просто учиться, а сразу же применяет все на практике. Основной посыл всех наших курсов, тренингов и мастер-классов: «Мы способствуем процветанию общества, путем подготовки профессиональных управленцев и специалистов».

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