ООО СК Мегарусс-Д
Общая информация
Компания была создана в 1995 году, и входила в состав компании-перестраховщика «Мегарусс», имеющей отношение к Фонду космической безопасности и экологии. В связи с этим «СК «Мегарусс-Д» заняло лидирующие позиции в сегменте страхования рисков ракетно-космической деятельности. В 2011 году в связи с законодательными требованиями компания была консолидирована с «Мегарусс-Д».
Акционеры: ООО «УК «Мегарусс» (90,9% акций), Александр Цысь (9,1%).
Руководитель казанского филиала: Бадгутдинов Рамиль Наилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Япеева, 9а
- Телефон: (843) 292-20-82
- Email: megarussd.kzn@rambler.ru
- Сайт: www.megaruss-d.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017