СПАО Ингосстрах

Общая информация

Компания «Ингосстрах» была создана в далеком 1947 году. Тогда в советском монополисте — Госстрахе СССР – было выделено специальное управление иностранного страхования (Ингосстрах).Изначально компания была создана для защиты интересов Советского Союза за рубежом, но к 1970 году список предоставляемых услуг компанией был расширен до 20 видов. В 1991 году компания была преобразована в АО и основным владельцем стал Автобанк. В 2001 году состав владельцев страховой компании изменился.

Акционеры: Олег Дерипаска (10%), компании ООО «Гранит» (16,29%), ООО «Бекар-Сервис» (16,03%), ООО «Инвестиционная инициатива» (15,85%), ООО «Новый капитал» (15,85%), ООО «Софт-Карат» (15,68%), ООО «Вега» (6,75%).

Руководитель в Казани: Волчков Игорь Викторович

Дата последнего обновления: