СПАО Ингосстрах
Общая информация
Компания «Ингосстрах» была создана в далеком 1947 году. Тогда в советском монополисте — Госстрахе СССР – было выделено специальное управление иностранного страхования (Ингосстрах).Изначально компания была создана для защиты интересов Советского Союза за рубежом, но к 1970 году список предоставляемых услуг компанией был расширен до 20 видов. В 1991 году компания была преобразована в АО и основным владельцем стал Автобанк. В 2001 году состав владельцев страховой компании изменился.
Акционеры: Олег Дерипаска (10%), компании ООО «Гранит» (16,29%), ООО «Бекар-Сервис» (16,03%), ООО «Инвестиционная инициатива» (15,85%), ООО «Новый капитал» (15,85%), ООО «Софт-Карат» (15,68%), ООО «Вега» (6,75%).
Руководитель в Казани: Волчков Игорь Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Петербургская, 42
- Телефон: (843) 567-27-67
- Email: filial@kazan.ingos.ru
- Сайт: www.ingos.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017