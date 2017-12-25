ООО Группа Ренессанс страхование
Общая информация
Компания была создана в 1997 году. Изначально компания занималась в основном добровольным медицинским страхованием, страхованием жизни, а также страхованием имущества крупных корпоративных клиентов и физических лиц, работающих в компаниях-клиентах, впоследствии перешла в розничное страхование. С конца 90-х годов компания стала заниматься интернет-страхованием, став первооткрывателем в этом направлении.
Руководитель в Казани: Ибрагимова Гульнара Илдаровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Дзержинского, 11А
- Телефон: (843) 235-14-55
- Email: info@renins.com
- Сайт: www.renins.com
Дата последнего обновления: 25.12.2017