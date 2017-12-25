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ООО СК Гранта

Финансы, Страховые компании

Общая информация

ООО«Страховая компания «Гранта» была создана 28 января 1991 года. Первоначально фирма называлась ОАО «Казанская акционерная страховая фирма «Гарант».Долгое время Компания работала только в корпоративном сегменте. Страховой компании «GRANTA» доверяют крупнейшие предприятия и организации Республики Татарстан. С приходом в Компанию в 2015 году новой команды получило свое развитие и направление розничного страхования.

Акционеры: Дарья Алякина (20,32%), ООО «Межрегиональная строительная компания» (79,68%).

Руководитель: Алякина Дарья Павловна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Амирхана, 21
  • Телефон: (843) 264-42-75
  • Email: kazan@grantains.ru
  • Сайт: www.grantains.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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