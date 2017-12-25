САО ВСК
Финансы, Страховые компании
Общая информация
Компания осуществляет страховую деятельность с 11 февраля 1992 года при участии Минобороны РФ. Изначально основной деятельностью компании было обязательном государственном страховании военнослужащих. К 1999 году компания «ВСК» стала заниматься добровольным страхованием, изменив название в 2001 году на «Страховой дом «ВСК».
Руководитель: Болотаев Сергей Георгиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Столбова, 2
- Телефон: (843) 526-40-40
- Email: kazan@vsk.ru
- Сайт: www.vsk.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017