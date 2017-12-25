АО СК Армеец
Общая информация
Компания создана в Республике Татарстан в феврале 1994 года как Акционерное общество открытого типа «Зареченская страховая компания». Далее компания была переименована в ООО СК «Итиль Армеец», а с июня 2016 года преобразована в АО СК «Армеец». В настоящий момент основными видами страхования являются ОСАГО, каско, страхование имущества всех видов, страхование ответственности товаропроизводителей, перевозчиков, страхование грузов и др.
Акционеры: АО «Страховое акционерное общество «Армеец» (Республика Болгария) — 100%
Руководитель в РТ: Тодорова Елена Васильевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Шуртыгина, 24
- Телефон: (843) 273-03-03
- Email: itil@itil.ru
- Сайт: www.itil.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017