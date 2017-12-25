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АО СК Армеец

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Общая информация

Компания создана в Республике Татарстан в феврале 1994 года как Акционерное общество открытого типа «Зареченская страховая компания». Далее компания была переименована в ООО СК «Итиль Армеец», а с июня 2016 года преобразована в АО СК «Армеец». В настоящий момент основными видами страхования являются ОСАГО, каско, страхование имущества всех видов, страхование ответственности товаропроизводителей, перевозчиков, страхование грузов и др.

Акционеры: АО «Страховое акционерное общество «Армеец» (Республика Болгария) — 100%

Руководитель в РТ: Тодорова Елена Васильевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Шуртыгина, 24
  • Телефон: (843) 273-03-03
  • Email: itil@itil.ru
  • Сайт: www.itil.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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