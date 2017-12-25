ООО СК Альянс Жизнь
Финансы, Страховые компании
Общая информация
«Allianz Жизнь» была создана в 2003 году как компания «Жизнь». В 2004 году компанию выкупил один из крупнейших страховых компаний РОСНО, переименовав компанию в «Allianz РОСНО Жизнь». Основной деятельностью новой компании стало накопительное страхование жизни. В марте 2013 года наименование Allianz РОСНО Жизнь изменилось на Allianz Жизнь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Московская,25/29
- Телефон: 843 203‑82-50
- Сайт: www.allianz.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017