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ООО СК Альянс Жизнь

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Общая информация

«Allianz Жизнь» была создана в 2003 году как компания «Жизнь». В 2004 году компанию выкупил один из крупнейших страховых компаний РОСНО, переименовав компанию в «Allianz РОСНО Жизнь». Основной деятельностью новой компании стало накопительное страхование жизни. В марте 2013 года наименование Allianz РОСНО Жизнь изменилось на Allianz Жизнь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Московская,25/29
  • Телефон: 843 203‑82-50
  • Сайт: www.allianz.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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