ООО Страховая группа АСКО

Общая информация

«Страховая группа АСКО» основана в 1989 году г. Набережные Челны в виде небольшого совместного предприятия «Автосервис», которое помимо ремонтно-сервисного обслуживания автотранспорта занималось страхованием автомобилей. Спустя год страхование стало основным видом деятельности и название предприятия сменилось на «АСКО». Развиваясь и осваивая новые регионы в Пермском крае, в 1991 году страховщик был переименован в «АСКО-Прикамье». А еще через 3 года, когда подразделения страховщика начали работать по всей территории Республики Татарстан, компания получила название «АСКО-Татарстан».

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального Союза Страховщиков Ответственности и Национального Союза Агростраховщиков.

Акционеры: «Акибанк» (17,9%), ООО «Челны-Бройлер» (15,23%), Ильдар Галяутдинов (12,3%), ООО «Камский бекон» (11,81%), Ильшат Фардиев (7,77%), Гульсина Миннеханова (7,77%), ООО «Жилэнергосервис» (7,47%), Васима Ашрапова (6,1%), ООО «Связьинвест» (5,84%), ОАО Земельная корпорация «Энергия» (3,49%), Александр Клевцов (3,49%). Ильдар Галяутдинов, Ильшат Фардиев и Александр Клевцов также владеют долями в ПАО «Акибанк» (22,52%, 4,28% и 6,89% соответственно).

Руководитель: Баширова Ранизя Вакифовна

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