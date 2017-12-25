ОАО АльфаСтрахование
Финансы, Страховые компании
Общая информация
Компания входит в состав группы «АльфаСтрахование». Согласно лицензии, группа предлагает более 100 продуктов, включая продукты по страхованию жизни. В Казани представительство ОАО «АльфаСтрахование» было открыто в 2000 году.
Руководитель казанского филиала — Бабушкин Сергей Дементьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Н. Ершова, 29б
- Телефон: (843)210-03-03
- Email: info@kazan.alfastrah.ru
- Сайт: www.alfastrah.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017