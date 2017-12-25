ООО АК БАРС МЕДИЦИНА
Финансы, Страховые компании
Общая информация
Компания создана в 2008г., и относится к страховой группе «АК БАРС». Основным видом деятельности компании является медицинская деятельность. Имеются собственные стационарные и амбулаторно-поликлинические отделения повышенной комфортности на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
Руководитель: Зиганшин Дамир Рамазанович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Оренбургский тракт, 138, 9 этаж, 1 блок
- Телефон: (843) 261-50-73
- Сайт: www.akbarsmed.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017