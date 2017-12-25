ООО СК АК БАРС-Мед
Финансы, Страховые компании
Общая информация
Компания представлена на рынке с 2004 года. Входит в состав страховой группы «АК БАРС». Основным видом деятельности является медицинское страхование физических лиц. Более 60 пунктов выдачи полисов ОМС действуют по всей Республике Татарстан.
Руководитель: Гарифуллин Линар Рустамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Меридианная, д. 1А
- Телефон: 8 800 500 03 03
- Email: www.sgabs.ru
- Сайт: abm@akbarsmed.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017