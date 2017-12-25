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ООО СК АК БАРС-Мед

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Общая информация

Компания представлена на рынке с 2004 года. Входит в состав страховой группы «АК БАРС». Основным видом деятельности является медицинское страхование физических лиц. Более 60 пунктов выдачи полисов ОМС действуют по всей Республике Татарстан.

Руководитель: Гарифуллин Линар Рустамович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Меридианная, д. 1А
  • Телефон: 8 800 500 03 03
  • Email: www.sgabs.ru
  • Сайт: abm@akbarsmed.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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