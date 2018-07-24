ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ
Финансы, Страховые компании
Общая информация
Представлено на рынке страховых услуг с 2008 года. Компания входит в состав страховой группы «АК БАРС». Приоритетным для компании является рынок страхования физических лиц, а именно — добровольные и обязательные виды страхования.
Врио генерального директора – Исмагилов Рустем Ильгизович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Меридианная, 1
- Телефон: (843) 524-96-00
- Email: office@abstr.ru
- Сайт: www.abstr.ru
Дата последнего обновления: 24.07.2018