АО Завод ЖБИ-3

Общая информация

Завод ЖБИ-3 был создан в марте 1947 года на базе треста №40, а с 1953 по 1986 годы функционировал в составе строительно-монтажного треста №2. В 1986 году Завод ЖБИ-3 был переведен из строительно-монтажного треста №2 в подчинение треста «ПСМ» Главтатстроя и в 1988 году после ликвидации треста ПСМ, оказался в прямом подчинении Главтатстроя. В 1993 году коллектив принимает решение приватизироваться и получает статус ОАО «Завод ЖБИ-3».

С 30.03.2018г. ОАО «Завод ЖБИ-3» переименовано в АО «Завод ЖБИ-3» на основании решения внеочередного собрания акционеров Протокол №б/н от 01.12.2017г.

Генеральный директор: Билалов Айдар Маратович





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