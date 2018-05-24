АО Завод ЖБИ-3
Общая информация
Завод ЖБИ-3 был создан в марте 1947 года на базе треста №40, а с 1953 по 1986 годы функционировал в составе строительно-монтажного треста №2. В 1986 году Завод ЖБИ-3 был переведен из строительно-монтажного треста №2 в подчинение треста «ПСМ» Главтатстроя и в 1988 году после ликвидации треста ПСМ, оказался в прямом подчинении Главтатстроя. В 1993 году коллектив принимает решение приватизироваться и получает статус ОАО «Завод ЖБИ-3».
С 30.03.2018г. ОАО «Завод ЖБИ-3» переименовано в АО «Завод ЖБИ-3» на основании решения внеочередного собрания акционеров Протокол №б/н от 01.12.2017г.
Генеральный директор: Билалов Айдар Маратович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г.Казань, ул.Г.Седова, д.2 пом.1
- Телефон: (843) 295 83 85
- Email: jbi3-zavod@mail.ru
- Сайт: www.jbi3-zavod.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018