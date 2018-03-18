ООО Татарстанский аграрно-промышленный банк

Общая информация

Банк зарегистрирован в ноябре 1990 года под наименованием ТОО «Коммерческий «Менделеевский Сельхозбанк». В 1999 году указом действовавшего на тот момент президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева на базе «Менделеевского Сельхозбанка» был учрежден Татарстанский Аграрно-Промышленный Банк (ООО «Татагропромбанк»). Его участниками выступали банковская группа «Союз», АКБ «СБС-Агро» и др.

До середины 2010 года владельцем Татагропромбанка являлся Резервный фонд президента Татарстана, который вышел из состава участников кредитной организации в связи с ликвидацией и слиянием с Республиканским Фондом возрождения памятников истории и культуры Минтимера Шаймиева. В августе 2010 года владельцем банка стал Владимир Суприянович, контролировавший через Общественную организацию г. Казани «Баскетбольный клуб Уникс» 99,84% долей Татагропромбанка. В июле 2012 года «Уникс» полностью продал свою долю участия в капитале текущим собственникам банка. На текущий момент владельцами банка с равными долями по 9,9% акций выступают ООО «Новая нефтехимия», ООО «Реал Истейт», ООО «Активные технологии», ООО «Лесное», ООО «Синергия Профит». Пакетами по 9,93% акций владеют ООО «АВ1», ООО «АВ16», ООО «Рента-Н», ООО «Солеа». Доля в 9,85% — за ООО «Инбентли Солюшинс». ООО «Траваерз Компани» контролирует 0,83%, ООО «АБ1» — 0,08%.

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