ООО Татарстанский аграрно-промышленный банк
Общая информация
Банк зарегистрирован в ноябре 1990 года под наименованием ТОО «Коммерческий «Менделеевский Сельхозбанк». В 1999 году указом действовавшего на тот момент президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева на базе «Менделеевского Сельхозбанка» был учрежден Татарстанский Аграрно-Промышленный Банк (ООО «Татагропромбанк»). Его участниками выступали банковская группа «Союз», АКБ «СБС-Агро» и др.
До середины 2010 года владельцем Татагропромбанка являлся Резервный фонд президента Татарстана, который вышел из состава участников кредитной организации в связи с ликвидацией и слиянием с Республиканским Фондом возрождения памятников истории и культуры Минтимера Шаймиева. В августе 2010 года владельцем банка стал Владимир Суприянович, контролировавший через Общественную организацию г. Казани «Баскетбольный клуб Уникс» 99,84% долей Татагропромбанка. В июле 2012 года «Уникс» полностью продал свою долю участия в капитале текущим собственникам банка. На текущий момент владельцами банка с равными долями по 9,9% акций выступают ООО «Новая нефтехимия», ООО «Реал Истейт», ООО «Активные технологии», ООО «Лесное», ООО «Синергия Профит». Пакетами по 9,93% акций владеют ООО «АВ1», ООО «АВ16», ООО «Рента-Н», ООО «Солеа». Доля в 9,85% — за ООО «Инбентли Солюшинс». ООО «Траваерз Компани» контролирует 0,83%, ООО «АБ1» — 0,08%.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 4
- Телефон: (843) 528-08-20
- Email: sale@tapb.ru
- Сайт: www.tapb.ru
Дата последнего обновления: 18.03.2018