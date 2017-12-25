ЗАО ФОН

Общая информация

Группа компаний «Фон» работает на рынке жилищного строительства Казани и Татарстана с 1995 года. Первоочередной задачей и основным видом деятельности предприятия «Фон» является строительство жилья по индивидуальным проектам, а также объектов социального и производственного назначения. В 2016 году были введены процедуры на личное банкротство владельца ГК — Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой.

Руководитель: Ливада Анатолий Николаевич





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