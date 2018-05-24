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ООО Унистрой

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Унистрой – крупная девелоперская компания, реализующая проекты в Казани, республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской области.

Компания работает на рынке с 1996 года и специализируется на развитии жилой и коммерческой недвижимости. В 2012 году компания выбрала для себя стратегию комплексной застройки через развитие городской инфраструктуры. В 2014 году компания начала развитие региональной экспансии. С начала деятельности компания реализовала более 1,5 млн. кв. м жилья, обеспечив квартирами более 28 000 российских семей.

Компания входит в рейтинг ТОП-20 строительных компаний России, награждена золотым знаком «Надёжный застройщик России», победитель профессиональной премии в области недвижимости «Признание-2017».

Один из объектов компании – жилой комплекс «ART City» в апреле 2018 года, по данным исследования АСР «Центр», был признан лучшим по качеству в Приволжском федеральном округе и вышел в ТОП-3 рейтинга жилых комплексов России по формированию комфортной среды для жизни. В 2017 году ART City вышел в финал престижной премии Urban Awards.

У компании «Унистрой» большая партнерская сеть, в которую входят федеральные банки и крупные агентства недвижимости, производители строительных материалов и инженерных конструкций. Для компаний-партнеров Унистрой регулярно организует экскурсии на строительную площадку, мастер-классы с приглашением ведущих бизнес-тренеров.

Генеральный директор: Салимгараев Радик Ваккасович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Гвардейская, 16В
  • Телефон: (843) 295 53 83
  • Email: marketing@unistroyrf.ru
  • Сайт: www.unistroyrf.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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