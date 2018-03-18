АО Автоградбанк
Общая информация
Банк создан на базе Комсомольского отделения Жилсоцбанка СССР в Набережных Челнах в апреле 1991 года на паевой основе. Кредитная организация акционирована в 1999 году. В 2000-е годы перечень акционеров кредитной организации насчитывал 149 участников, среди них в качестве ключевых выступали ЗАО «Аргамак-Камаз», ООО «Аваль» и ООО «Страховая компания «АСКО-Татарстан».
В настоящее время основным владельцем банка является татарстанский бизнесмен, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель совета директоров Павел Сигал и его мать Минна Сигал совместно владеют 21,88% акций банка, Мунавара Хамидуллина, Фагима Кадырова (по 9,94%), член совета директоров Диляра Голикова, Азат Низамиев (по 9,87%), члены совета директоров Любовь Лябигина (9,65%) и Майя Догадина (6,72%), Галина Сизова (6,11%), Венера Иванова (3,08%), Рамиль Авхадеев (3,00%), Лилия Алмазова (2,23%), Дамир Гилязов и Наргиза Ефимова (брат и сестра) — по 1,50%, Розалия Шайдуллина (1,00%). На акционеров-миноритариев приходится 3,70% акций общества.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43
- Телефон: (8552) 32-50-00
- Email: agbank@avtogradbank.ru
- Сайт: www.avtogradbank.ru
Дата последнего обновления: 18.03.2018