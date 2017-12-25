ООО Спецкаучукремстрой

Общая информация

Трест «Спецкаучукремстрой» создан в 1966 году в составе Министерства Нефтеперерабатывающей и Нефтехимической промышленности СССР. Основными заказчиками треста являлись все заводы CCCP, производящие синтетический каучук (СК), а также ряд других заводов Министерства, расположенных территориально на одних площадках с заводами СК. Все это время трест был дислоцирован в г. Казани на ул. Каюма Насыри 25, где находится и в настоящее время. Таким образом, г. Казань являлась городом, откуда координировалась вся работа по реконструкции и капитальному ремонту всех заводов синтетического каучука на территории СССР.Выполнялись также значительные объемы по жилищному строительству.

В течение 1991-1995 годов ряд управлений расположенных в различных регионах приватизировались по своим планам. В Казани же было образовано ОАО «Спецкаучукремстрой».



Руководитель: Касьян Юрий Николаевич

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