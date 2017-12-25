ООО Татстройинвест
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Компания была основана в 2003 году. Является дочерним предприятием ООО «Татстрой». Компания «Татстройинвест» занимается техническим надзором и выполняет функции заказчика для коммерческого строительства жилых домов и комплексов. Начиная с 2010 г. организация получила доступ к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
Руководитель: Гисматуллин Руслан Хабибович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Енисейская 3а
- Телефон: (843) 205-37-86
- Сайт: www.tatstroyinvest.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017