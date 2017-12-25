Список компаний

ООО Татстройинвест

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Компания была основана в 2003 году. Является дочерним предприятием ООО «Татстрой». Компания «Татстройинвест» занимается техническим надзором и выполняет функции заказчика для коммерческого строительства жилых домов и комплексов. Начиная с 2010 г. организация получила доступ к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Руководитель: Гисматуллин Руслан Хабибович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Енисейская 3а
  • Телефон: (843) 205-37-86
  • Сайт: www.tatstroyinvest.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам