ООО Автодорстрой

Общая информация

ООО «Автодорстрой» — одно из крупнейших продавцов горюче-смазочных материалов на рынке РТ. Компания основана в 1994 году, является сбытовым подразделением НПЗ ТАИФ-НК и реализует высококачественные автомобильные бензины марок Регуляр-92, Премиум Евро-95 и Дизельное топливо.

Компания «Автодорстрой» имеет собственную сеть автозаправочных станций в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Менделеевске, Заинске, Бугульме, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге, Сарманово. «Автодорстрой» включает 51 АЗС в РТ и Самарской области, а также 16 АГЗС в Татарстане.



Юридическое лицо ликвидировано — 25.10.2016

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