ООО Автодорстрой
Общая информация
ООО «Автодорстрой» — одно из крупнейших продавцов горюче-смазочных материалов на рынке РТ. Компания основана в 1994 году, является сбытовым подразделением НПЗ ТАИФ-НК и реализует высококачественные автомобильные бензины марок Регуляр-92, Премиум Евро-95 и Дизельное топливо.
Компания «Автодорстрой» имеет собственную сеть автозаправочных станций в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Менделеевске, Заинске, Бугульме, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге, Сарманово. «Автодорстрой» включает 51 АЗС в РТ и Самарской области, а также 16 АГЗС в Татарстане.
Юридическое лицо ликвидировано — 25.10.2016
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: РТ, г. Набережные Челны, автодорога №1
- Телефон: (8552) 46-18-01
- Email: info@autodorstroi.ru
- Сайт: www.autodorstroi.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020