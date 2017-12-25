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ЗАО Кулонстрой

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Компания была образована в 2000 году. За это время были построены два завода. Капитальные вложения были сделаны в строительство производственных баз, приобретение и модернизацию оборудования, машин и механизмов.ЗАО «Кулонстрой» — крупная производственно-строительная организация с развитой инфраструктурой и современной системой управления.

Руководитель: Фахрутдинов Булат Альбертович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Гвардейская, 53
  • Телефон: (843) 295-57-27
  • Email: info@kulonstroy.ru
  • Сайт: www.kulonstroy.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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