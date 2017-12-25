ЗАО Кулонстрой

Общая информация

Компания была образована в 2000 году. За это время были построены два завода. Капитальные вложения были сделаны в строительство производственных баз, приобретение и модернизацию оборудования, машин и механизмов.ЗАО «Кулонстрой» — крупная производственно-строительная организация с развитой инфраструктурой и современной системой управления.

Руководитель: Фахрутдинов Булат Альбертович

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