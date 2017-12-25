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ООО ЖИК г. Казани

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Общая информация

ООО «ЖИК г. Казани» была создана в 2008 году на базе и в результате реорганизации ОАО «ЖИК г. Казани», созданного Постановлением Руководителя исполнительного комитета города Казани в целях реализации Программы «Социальная ипотека в РТ» и улучшения жилищных условий населения города Казани.

Руководитель: Хуснутдинов Эмиль Наилевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Г. Тукая, д. 105
  • Телефон: (843) 278-27-57
  • Email: mail@gic-group.ru
  • Сайт: www.gic-group.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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