ООО Камский коммерческий банк
Общая информация
Камский коммерческий банк был образован в конце 1990 года в Набережных Челнах на паевой основе. Инициатором создания банка выступила строительная компания «Камгэсэнергострой» и ее генеральный директор Виктор Ельцов. Первоначально банк работал только в Набережных Челнах, однако уже в декабре 1992 года был открыт первый филиал в Елабуге, а через три года банк приступил к работе в Нижнекамске.
Основными акционерами банка являются Зуфар Гараев (39,99%), член совета директоров Рустем Миргалимов (31,11%), член совета директоров и член правления Рамиль Курамшин (21,3%), председатель совета директоров Фарит Салимгареев (6,86%). На миноритарных акционеров приходится менее 1% акций.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- Телефон: 8 800 200-04-38
- Email: post@kamkombank.ru
- Сайт: www.kamkombank.ru
Дата последнего обновления: 18.03.2018