Чистопольская зональная жилищная инспекция
Общая информация
Чистопольская зональная жилищная инспекция выполняет следующие функции:
- защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Чистополь и районов Чистопольский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Нурлатский, Спасский.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422980, РТ, г.Чистополь, ул. Ленина, 1
- Телефон: (84342) 5-36-51
- Email: Nikolay.Zubkov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2017