Нижнекамская зональная жилищная инспекция
Общая информация
Нижнекамская зональная жилищная инспекция выполняет следующие функции:
- защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории городов Нижнекамск, Заинск, Новошешминск и районов Нижнекамский, Заинский, Новошешминский.
Руководитель - Ихсанова Наиля Наримановна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, г.Нижнекамск, ул. Проспект Строителей, 6а
- Телефон: (8555) 42-37-33
- Email: Nailya.Ihsanova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 14.10.2017