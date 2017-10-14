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Нижнекамская зональная жилищная инспекция

ЖКХ услуги

Общая информация

Нижнекамская зональная жилищная инспекция выполняет следующие функции:

  • защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
  • проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории городов Нижнекамск, Заинск, Новошешминск и районов Нижнекамский, Заинский, Новошешминский.
Руководитель - Ихсанова Наиля Наримановна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, г.Нижнекамск, ул. Проспект Строителей, 6а
  • Телефон: (8555) 42-37-33
  • Email: Nailya.Ihsanova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 14.10.2017

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