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МУП Комплексное предприятие по благоустройству

ЖКХ услуги

Общая информация

МУП «Комплексное предприятие по благоустройству» г. Нижнекамска создано для удовлетворения общественных потребностей.

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан следующие виды деятельности:
— содержание, благоустройство и текущий ремонт магистральных и внутриквартальных дорог и улиц города;
— организация и осуществление деятельности по экусплуатации объектов внешнего благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению устойчивой работы объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения;
— организация и проведение работ по отлову и захоронению бродячих животных;
— организация и проведение работ по по строительству, ремонту и эксплуатации, содержанию дорог;
— организация и осуществление работ по сбору, вывозу, утилизации, переработке, транспортировке и хранению бытовых отходов;
— организация и осуществление работ по изготовлению, установке, обслуживанию и содержанию средств регулирования дорожного движения;
-организация и осуществление работ по нанесению дорожной разметки;
— выполнение работ по озеленению и благоустройству территории города ( на обслуживании находится 3804500 кв.м газонов и 5 тыс.кв.м цветников).

Руководитель — Галимзянова Лилия Мадарисовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 21
  • Телефон: (8555) 42-49-98

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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