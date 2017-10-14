Комитет ЖКХ исполнительного комитета г. Казани
Общая информация
Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета г. Казани создан в 2003 году. Комитет выполняет управленческие функции от имени исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Казани - Исполнительного комитета города Казани - в сфере реализации вопросов местного значения, а именно в области жилищно-коммунального хозяйства.
Комитет вправе:
- осуществлять владение и пользование имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, денежными средствами в порядке и пределах, которые предусмотрены действующим законодательством;
- приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством;
- осуществлять иные права и нести иные обязанности на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законодательством и муниципальными правовыми актами.
Руководитель - Гиниятуллин Искандер Анварович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11
- Телефон: (843) 292-18-10
- Email: gkh.kzn@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru/page223.htm
Дата последнего обновления: 14.10.2017