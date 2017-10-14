Комитет ЖКХ исполнительного комитета г. Казани

Общая информация

Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета г. Казани создан в 2003 году. Комитет выполняет управленческие функции от имени исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Казани - Исполнительного комитета города Казани - в сфере реализации вопросов местного значения, а именно в области жилищно-коммунального хозяйства.

Комитет вправе:

- осуществлять владение и пользование имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, денежными средствами в порядке и пределах, которые предусмотрены действующим законодательством;

- приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством;

- осуществлять иные права и нести иные обязанности на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законодательством и муниципальными правовыми актами.



Руководитель - Гиниятуллин Искандер Анварович



Дата последнего обновления: