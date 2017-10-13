Казанская городская жилищная инспекция
Общая информация
Казанская городская жилищная инспекция занимается:
- защитой прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
- проведением инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Казани.
Руководитель - Латыпов Руслан Камилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420039, РТ, г.Казань, ул. Декабристов, 179
- Телефон: (843) 555-69-01
- Email: Ruslan.Latypov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 13.10.2017