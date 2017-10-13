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Елабужская зональная жилищная инспекция

ЖКХ услуги

Общая информация

Основные функции учреждения:

  • защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
  • проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Елабуга и районов Елабужский, Агрызский, Мамадышский, Менделеевский.
Руководитель - Ахмадиев Рафик Вагизович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: 423630, г. Елабуга, ул. Пролетарская, 46
  • Телефон: (85557) 3-10-77
  • Email: Rafik.Ahmadiev@tatar.ru
  • Сайт: http://gji.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=968

Дата последнего обновления: 13.10.2017

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