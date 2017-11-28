МУП Единый расчетный центр г. Нижнекамск
Общая информация
Единый расчетный центр был создан с целью максимально полного соблюдения законодательства в порядке проведения расчетов между управляющими организациями, поставщиками услуг и собственниками помещений, за коммунальные и иные услуги. В Нижнекамске действует 8 отделений ЕРЦ по работе с жителями по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрации учета граждан по месту жительства или месту пребывания.
Руководитель — Кашапова Венера Магсумовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 13
- Телефон: (8555) 42-39-90
- Email: secretar@erc-nk.ru
- Сайт: www.erc-nk.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017