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МУП Единый расчетный центр г. Нижнекамск

ЖКХ услуги

Общая информация

Единый расчетный центр был создан с целью максимально полного соблюдения законодательства в порядке проведения расчетов между управляющими организациями, поставщиками услуг и собственниками помещений, за коммунальные и иные услуги. В Нижнекамске действует 8 отделений ЕРЦ по работе с жителями по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрации учета граждан по месту жительства или месту пребывания.

Руководитель — Кашапова Венера Магсумовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 13
  • Телефон: (8555) 42-39-90
  • Email: secretar@erc-nk.ru
  • Сайт: www.erc-nk.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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