МУП Единый расчетный центр г. Нижнекамск

Общая информация

Единый расчетный центр был создан с целью максимально полного соблюдения законодательства в порядке проведения расчетов между управляющими организациями, поставщиками услуг и собственниками помещений, за коммунальные и иные услуги. В Нижнекамске действует 8 отделений ЕРЦ по работе с жителями по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, регистрации учета граждан по месту жительства или месту пребывания.

Руководитель — Кашапова Венера Магсумовна

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