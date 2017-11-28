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МУП Дирекция муниципальных жилищных программ

ЖКХ услуги

Общая информация

Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция муниципальных жилищных программ» создано в 2007 году. МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» осуществляет деятельность в целях эффективной организации и обеспечения благоприятных предпосылок, необходимых для реализации на территории муниципального образования г.Казани программ развития жилищного строительства и участия в осуществлении комплекса мероприятий Программы «Жилье горожанам на 2007 — 2027 годы». Предприятие привлекает инвестиции под строительство жилой недвижимости в г.Казани с дальнейшей реализацией по ипотечной программе.

Руководитель — Халиуллин Айрат Тяльгатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420136, г.Казань, ул.Ф.Амирхана, 99-3
  • Телефон: (843) 590-88-89
  • Email: mup.dmgp@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page7148.htm

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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