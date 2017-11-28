МУП Дирекция муниципальных жилищных программ
Общая информация
Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция муниципальных жилищных программ» создано в 2007 году. МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» осуществляет деятельность в целях эффективной организации и обеспечения благоприятных предпосылок, необходимых для реализации на территории муниципального образования г.Казани программ развития жилищного строительства и участия в осуществлении комплекса мероприятий Программы «Жилье горожанам на 2007 — 2027 годы». Предприятие привлекает инвестиции под строительство жилой недвижимости в г.Казани с дальнейшей реализацией по ипотечной программе.
Руководитель — Халиуллин Айрат Тяльгатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420136, г.Казань, ул.Ф.Амирхана, 99-3
- Телефон: (843) 590-88-89
- Email: mup.dmgp@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page7148.htm
Дата последнего обновления: 28.11.2017