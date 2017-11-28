ОАО Водоканалсервис
Общая информация
Компания ОАО «Водоканалсервис» основана в 2000 году.
Компания выступает стратегическим инвестором на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, также занимается выработкой и транспортировкой тепловой энергии, добычй, закупкой и транспортировкой питьевой воды, и проводит биологическую очистку сточных вод.
Руководитель — Сабитов Талгат Тагирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г.Казань, ул. Тэцевская, 191
- Телефон: (843) 533-81-00
Дата последнего обновления: 28.11.2017