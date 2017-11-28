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МУП Водоканал Казань

ЖКХ услуги

Общая информация

МУП «Водоканал Казань» — коммунальное водопроводно-канализационное хозяйство города Казани, основным видом деятельности которого является снабжение питьевой водой жителей Казани, предприятий бюджетной и социальной сфер, а так же предприятий различной форм собственности.

Основные виды деятельности предприятия:

  • Снабжение питьевой водой жителей Казани, предприятий бюджетной и социальной сфер, а так же предприятий различной форм собственности
  • Контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям
  • Очистка и обработка стоков
  • Отведение сточных до очистных сооружений
  • Контроль качества сбрасываемых сточных вод предприятиями и организациями города в городскую систему водоотведения
  • Эксплуатация сетей и сооружений
  • Проведение капитального ремонта
  • Реконструкция и строительство инженерных сетей, сооружений систем водоснабжения и водоотведения
  • Текущее содержание объектов гидротехнических сооружений, проведение противопаводковых мероприятий, откачка поверхностных и дренажных вод.


Руководитель -Егоров Андрей Юрьевич



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Горького, 34
  • Телефон: (843) 231-61-31
  • Сайт: www.kznvodokanal.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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