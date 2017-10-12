Бугульминская зональная жилищная инспекция
Общая информация
Основные функции Бугульминской зональной жилищной инспекции:
-защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории городов Бугульма, Азнакаево, Лениногорск, Бавлы и районов Бугульминский, Азнакаевский, Лениногорский, Бавлинский, Ютазинский.
Руководитель - Галиев Руфан Махмутович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423200, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, 18
- Телефон: (85594) 4-43-96
- Email: Rufan.Galiev@tatar.ru
- Сайт: http://gji.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=967
Дата последнего обновления: 12.10.2017