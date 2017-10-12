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Бугульминская зональная жилищная инспекция

ЖКХ услуги

Общая информация

Основные функции Бугульминской зональной жилищной инспекции:

-защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;

- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории городов Бугульма, Азнакаево, Лениногорск, Бавлы и районов Бугульминский, Азнакаевский, Лениногорский, Бавлинский, Ютазинский.

Руководитель - Галиев Руфан Махмутович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423200, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, 18
  • Телефон: (85594) 4-43-96
  • Email: Rufan.Galiev@tatar.ru
  • Сайт: http://gji.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=967

Дата последнего обновления: 12.10.2017

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