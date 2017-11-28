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АО АльметьевскВодоканал

ЖКХ услуги

Общая информация

АО «Альметьевск-Водоканал» около сорока лет бесперебойно обеспечивает питьевой водой население города, промышленные предприятия, строительные объекты, осуществляет отвод и очистку сточных вод, обеззараживание канализации.

Руководитель — Хафизов Раушан Газизянович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423458, г.Альметьевск, ул.Полевая, 1
  • Телефон: (8553) 43-41-26
  • Email: oao_vodokanal@mail.ru
  • Сайт: http://альметьевск-водоканал.рф

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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