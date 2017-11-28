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ООО Управляющая компания Вахитовского района

Общая информация

ООО «Управляющая компания Вахитовского района» является членом саморегулируемой организации «Содружество организаций, управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан».

Руководитель — Тетруашвили Шалва Филхазович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г.Казань, ул.Муштари, 33б
  • Телефон: (843) 264-40-92
  • Email: ukvr@list.ru
  • Сайт: http://xn-----7kcbaibi7bocf7bhcbd7anrp2c.xn--p1ai/

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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