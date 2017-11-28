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ОАО РПО Таткоммунэнерго

Общая информация

В 2006 году ГУП РПО «Таткоммунэнерго» было преобразовано в ОАО "«РПО «Таткоммунэнерго», в состав которой входят семь предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Республики Татарстан.

Функции:

  • Обеспечение населения теплом и горячей водой;
  • сохранение государственного влияния над предприятиями;
  • обеспечение привлекательности отрасли для частного инвестиционного капитала;
  • осуществление реконструкции теплосетевого хозяйства РТ;
  • формирование и совершенствование технической политики на современном уровне с целью миниминизации финансовых и материальных затрат на обслуживание объектов технологической инфраструктуры;
  • снижение издержек за счет эффекта масштаба;
  • оптимизация системы управления Республиканскими теплосетями предприятия.
Руководитель — Садртдинов Ильфар Кияметдинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, г.Казань, ул.1-я Владимирская, 108
  • Телефон: (843) 273-94-84
  • Email: tatcomen1@yandex.ru
  • Сайт: http://minstroy.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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