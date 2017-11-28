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ООО УК Заречье

Общая информация

ООО « Управляющая компания «Заречье» образована в 2006 году. Компания заключила агентский договор с Комитетом ЖКХ г. Казани на управление жилищным фондом Кировского района г. Казани. В управлении компании находится 602 жилых дома.

Основные задачи Управляющей компании:
-Управление муниципальным жилищным фондом Кировского района;
-Обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования в жилых домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;
-Проведение планово — профилактического и капитального ремонтов, санитарное содержание придомовых территорий.

Руководитель — Булюхин Евгений Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Кулахметова, 5
  • Телефон: (843) 512-42-41
  • Email: (843) 512-42-41
  • Сайт: www.uk-zarechie.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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