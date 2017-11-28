ООО УК Заречье

Общая информация

ООО « Управляющая компания «Заречье» образована в 2006 году. Компания заключила агентский договор с Комитетом ЖКХ г. Казани на управление жилищным фондом Кировского района г. Казани. В управлении компании находится 602 жилых дома.

Основные задачи Управляющей компании:

-Управление муниципальным жилищным фондом Кировского района;

-Обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования в жилых домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;

-Проведение планово — профилактического и капитального ремонтов, санитарное содержание придомовых территорий.



Руководитель — Булюхин Евгений Александрович

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