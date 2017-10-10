Управляющая компания «ЖКХ Слобода»
Общая информация
В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками помещений многоквартирного дома, а также договоров социального найма с нанимателями, УК обеспечивает благоприятными и безопасными условиями проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечивает сохранность, управление, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечивает собственников и нанимателей жилищными и коммунальными услугами.На сегодняшний день в управлении ЖКХ Слобода находится 30 многоквартирных домов.
Руководитель - Зиннатуллин Радик Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, г.Казань, ул. Сыртлановой, 8
- Телефон: (843) 205-29-40
- Email: gkh_sloboda@mail.ru
- Сайт: www.gkhsloboda.ru
Дата последнего обновления: 10.10.2017