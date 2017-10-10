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Управляющая компания «ЖКХ Слобода»

Общая информация

В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками помещений многоквартирного дома, а также договоров социального найма с нанимателями, УК обеспечивает благоприятными и безопасными условиями проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечивает сохранность, управление, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечивает собственников и нанимателей жилищными и коммунальными услугами.На сегодняшний день в управлении ЖКХ Слобода находится 30 многоквартирных домов.

Руководитель - Зиннатуллин Радик Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420138, г.Казань, ул. Сыртлановой, 8
  • Телефон: (843) 205-29-40
  • Email: gkh_sloboda@mail.ru
  • Сайт: www.gkhsloboda.ru

Дата последнего обновления: 10.10.2017

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