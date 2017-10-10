Управляющая компания «Жилище и Комфорт»
Общая информация
ООО «Управляющая компания «Жилище и Комфорт» было организовано в 2006 году. УК обслуживает дома, построенные в рамках реализации программы социальной ипотеки. Жилые дома, обслуживаемые УК «ЖиК» располагаются в разных районах города Казани: Авиастроительный район, Советский район, Ново-Савиновский район, а также Юдино.
Руководитель - Блохин Александр Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Ак. Глушко, 8
- Телефон: (843) 202-35-75
- Email: info@ukgik.ru
- Сайт: www.ukgik.ru
Дата последнего обновления: 10.10.2017