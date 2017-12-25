ООО Грань
Общая информация
Под общим названием «Группа строительных компаний «Грань», основанной в 1991 году, развиваются несколько предприятий, специализирующихся на выполнении отдельных видов работ.
Основными направлениями деятельности строительной компании ООО «Грань» являются капитальное строительство, реконструкция и реставрация объектов социального и культурно-бытового назначения, архитектурное проектирование. Одним из важных направлений является строительство многоэтажных жилых домов. ООО «Грань» работает на строительном рынке Казани и РТ более 16 лет.
Руководитель — Анисимов Леонид Витальевич
Акционеры: Анисимова Нина Николаевна (100%)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Родины, 20б
- Телефон: (843) 267-90-30
- Email: reception@gran-kazan.ru
- Сайт: www.gran-kazan.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017