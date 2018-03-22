ПАО АКБ Энергобанк

Общая информация

Финансовое учреждение было зарегистрировано Госбанком СССР в 1989 году под наименованием татарский Коммерческий Банк «Таткомбанк» (г. Казань) в форме паевого банка. В 1993 году по решению собрания пайщиков кредитная организация была переименована в коммерческий банк «Энергобанк». С 1999 года банк функционировал как открытое акционерное общество, а в сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО.

В 2003 году кредитная организация вошла в сферу интересов бизнесменов Айрата и Илшата Хайруллиных. На текущий момент основным акционером (98,72%) является ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», принадлежащее братьям Хайруллиным в равных долях — по 50% голосующих акций. На миноритариев приходится 1,28% акций.



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