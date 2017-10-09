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Татарстанская митрополия (Казанская и Татарстанская епархия)

Общая информация

Татарстанская митрополия — митрополия Русской православной церкви на территории РТ. Объединяет Казанскую, Альметьевскую и Чистопольскую епархии.

Руководитель - Иван Андреевич Ашурков (Митрополит Феофан)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Республика Татарстан, Казань, ул. Карла Маркса, 9/15
  • Телефон: (843) 292-02-13
  • Email: eparhia-tatarstan@mail.ru
  • Сайт: www.kazan-mitropolia.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2017

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