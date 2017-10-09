Татарстанская митрополия (Казанская и Татарстанская епархия)
Общая информация
Татарстанская митрополия — митрополия Русской православной церкви на территории РТ. Объединяет Казанскую, Альметьевскую и Чистопольскую епархии.
Руководитель - Иван Андреевич Ашурков (Митрополит Феофан)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан, Казань, ул. Карла Маркса, 9/15
- Телефон: (843) 292-02-13
- Email: eparhia-tatarstan@mail.ru
- Сайт: www.kazan-mitropolia.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2017