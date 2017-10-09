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Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан

Общая информация

Духовное управление мусульман Республики Татарстан создано в 1992 году. ДУМ РТ - официальная организация мусульман Татарстана.

Основными задачами ДУМ РТ являются:

  • а) объединение мусульманских религиозных организаций Республики Татарстан для совместного исповедания и распространения Ислама;
  • б) обеспечение канонического единства мусульманских религиозных организаций на основе Корана и Сунны Пророка в соответствии с религиозным направлением имама Абу Ханифы;
  • в) повышение духовного потенциала и укрепление нравственных устоев мусульманского сообщества в республике;
  • г) создание крепкой духовно-нравственной основы в обществе для повышения уровня воспитания и образования, комплексной подготовки гармонично развитых, высоконравственных и высокообразованных личностей;
  • д) достижение межконфессионального и межнационального мира и согласия в обществе;
  • е) содействие мусульманам и мусульманским религиозным организациям Республики Татарстан в реализации их законных прав и защиты интересов свободы исповедания и распространения Ислама в республике.
Руководитель - Самигуллин Камиль Искандерович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, город Казань, ул. Тукая, д 38
  • Телефон: (843) 237-94-53
  • Email: info@dumrt.ru
  • Сайт: www.dumrt.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2017

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